“Da horror salir”: Vecinos alzan la voz tras intento de asalto a agente del OIJ

Vecinos de La Guaria, en San Rafael Arriba de Desamparados, alzan la voz tras el intento de asalto a un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a plena luz del día: requieren más vigilancia policial.

Este hecho ocurrió durante la tarde del jueves en la entrada a un callejón conocido como “La vuelta de la manzana”, sitio que sus habitantes describen como tranquilo, razón por la cual se encuentran consternados con el suceso.

“En esta calle acá, siempre anda mucho indigente. A uno realmente le da horror salir de aquí para allá, le da horror; porque al menos, hace poco, mataron a un muchacho acá, en una venta de carros. Entonces uno vive con ese trauma. Ahora, que sucedió esto, también le da miedo a uno”, dijo una de las entrevistadas por Telenoticias (ver video adjunto).​

Al parecer, dos personas en motocicleta venían siguiendo al funcionario judicial, quien estaba en su día libre, y lo abordaron en la entrada al callejón. En ese momento, él sacó su arma de reglamento y disparó contra uno de los sospechosos, quien resultó herido. La otra persona logró escapar.

Los habitantes aseguran haber escuchado las detonaciones.

“Yo estaba en mi cuarto, viendo televisión, cuando escuché tres impactos de bala. Me asomé por la puerta y vi al oficial con la pistola en la mano y al hombre tirado en el suelo (...) Vinieron tamaño montón de oficiales, como siete, ocho motos, patrullas, ambulancias y la perrera”, detalló uno de los vecinos.

“Escuché dos disparos, pero me dice mi esposo: ’No, son bombetas’. En lo que escuchamos eso, vinimos afuera y miramos que ya estaba el muchacho tirado en el suelo, el de la moto lo socolloneaba (sic)”, declaró otra de las habitantes de la zona.

Michael Soto, director interino del OIJ, aseguró que la actuación del agente está en investigación.

“Es una muestra clara de la problemática que seguimos teniendo en el país, de inseguridad, de delitos contra la propiedad. Estamos en el proceso de investigación para clarificar los hechos y esperar que todo salga bien. Por lo que sabemos, el presunto delincuente está en estado de salud estable”, indicó el jerarca.



