Cuidado con esta llamada: estafa ya dejó pérdidas por ₡40 millones

Periodista: Paola Zamora.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alertó sobre una modalidad de estafa que ya acumula más de 35 denuncias en distintos puntos del país. El fraude registra pérdidas cercanas a los ₡40 millones, según las investigaciones.

La estafa inicia con una llamada telefónica. El delincuente crea un escenario de aparente urgencia. La víctima recibe una solicitud para ayudar a un familiar o a una persona de confianza.

El objetivo del engaño son las personas que realizan labores domésticas. Los estafadores las convencen de buscar dinero, joyas y otros objetos de valor dentro de la casa.

Una vez que identifican los bienes, los delincuentes ordenan guardarlos en una maleta. Después solicitan entregarla a un conductor de una plataforma de transporte, quien llega hasta la vivienda para recogerla.

El OIJ indicó que existen señales de alerta para identificar este tipo de llamadas. La institución recomienda verificar cualquier solicitud con los propietarios de la casa o con los familiares antes de entregar dinero o pertenencias.

Las autoridades también instaron a la población a denunciar cualquier información relacionada con esta modalidad de estafa. Los reportes se pueden realizar de forma confidencial a la línea 800-8000-645.



