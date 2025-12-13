Cuidado con “carteristas” que atacan en actividades masivas de diciembre

Las autoridades alertan sobre el accionar de los llamados “carteristas”, bandas delictivas que operan en pareja o incluso en grupos de hasta cuatro personas para cometer asaltos, especialmente durante el mes de diciembre (ver video adjunto de Telenoticias).

Reportes policiales señalan que uno de los integrantes se encarga de distraer o hacer “sombra”, mientras los demás ejecutan el robo. En muchos casos, las víctimas no se percatan del ilícito, aunque en otros sí se han presentado episodios de violencia o agresividad.



De acuerdo con estadísticas oficiales, estos delitos aumentan durante el último mes del año y se concentran principalmente en la capital. Algunos de estos grupos ya están plenamente identificados y se dedican a asaltar a personas que visitan la ciudad, ya sea con fines recreativos o para realizar compras. Solo en 2025, se contabilizan 5.931 asaltos.



Desde el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) hacen un llamado a extremar precauciones.

“Para no ser víctima del hampa en estos tiempos, tenemos que tener cuidado a la hora de que andemos en la calle. Si necesitamos visitar un cajero antes de ingresar a este, observemos bien el entorno. Luego de sacar el dinero, guárdelo de forma segura, distribúyalo en varias partes, no lo porte en un solo lugar, no exhiba cosas de valor”, recomendó Javier Araya, de Programas Preventivos del MSP.

Las autoridades aseguran que mantienen un despliegue preventivo para reducir estos delitos y permitir que las personas disfruten de la ciudad con mayor seguridad. Sin embargo, insisten en la importancia del autocuido y la responsabilidad individual, evitando exponerse innecesariamente o portar grandes sumas de dinero.



Finalmente, se advierte sobre el riesgo de llevar el teléfono celular en lugares visibles, como bolsos laterales o bolsillos traseros, especialmente en zonas concurridas. Estas bandas también aprovechan eventos masivos, como el Festival de la Luz, por lo que recomiendan estar atentos y resguardar cuidadosamente las pertenencias.