Cuerpos quemados entregados por Guardacostas de EE. UU. a Costa Rica son aparentemente suramericanos

Dos cuerpos quemados y una persona gravemente herida fueron entregados por Estados Unidos a las autoridades costarricenses tras un aparente naufragio ocurrido mar adentro, en circunstancias que aún son objeto de investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, detalló que los dos cuerpos, entregados por Guardacostas de EE. UU. a Guardacostas costarricenses el viernes anterior, fueron recibidos luego de que en un patrullaje conjunto abordaran un supuesto naufragio en aguas profundas.

Según explicó, tras el hallazgo, “ellos contactan a guardacostas de Costa Rica y proceden con la entrega de dos cuerpos ya embolsados y una persona herida grave”.



Los cuerpos fueron recibidos en Golfito y trasladados a la Morgue Judicial, donde actualmente se les practican las autopsias correspondientes.



En cuanto al sobreviviente, el jerarca señaló que se encuentra en condición crítica.

“La tercera persona está en un hospital de San José en cuidados intensivos; tiene quemaduras severas en un 50% del cuerpo, está en una situación compleja”, afirmó.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas serían de origen suramericano, aunque su nacionalidad exacta no ha sido confirmada.



El hecho habría ocurrido a unas 80 millas náuticas de Mata Palo, luego de que autoridades estadounidenses reportaran el naufragio.

“Guardacostas nos indica que recibieron reporte de los EE. UU. de un naufragio mar adentro y pidieron que Costa Rica brindara ayuda”, explicó Muñoz.

Aunque la zona donde ocurrió el incidente es conocida como ruta para el narcotráfico, las autoridades se mantienen cautelosas. “No podemos descartar ni afirmar que esto tenga que ver con narcotráfico; es una ruta utilizada para ello, pero no podemos asegurar que la embarcación fuera atacada o transportara droga”, enfatizó.



“Estos ataques (de EE.UU. a lanchas narco) son fulminantes y eliminan las embarcaciones; es muy poco probable que haya sobrevivientes cuando se utilizan equipos como misiles o cohetes dirigidos”, señaló Muñoz.

Según indicó la Policía Judicial, las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer las causas de muerte y las circunstancias exactas del suceso. Además, indagan si realmente el navío fue atacado por autoridades estadounidenses en su lucha contra el narcotráfico por el Pacífico.

