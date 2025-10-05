Cuerpo que se sospecha es de “Gringo tico” estaba en fosa y muy descompuesto

El cuerpo que se sospecha es de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años y conocido como “Gringo tico”, estaba dentro de una fosa y en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo lo hizo un peatón, pasadas las 5 p. m. del sábado, en el sector de Carrizal de Alajuela, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Vargas fue visto por última vez el pasado 12 de setiembre en el centro de la provincia alajuelense. Luego de no verlo por varios días, vecinos informaron a las autoridades y dieron detalles de que un vehículo había llegado hasta la casa del adulto mayor para llevarse todas sus pertenencias.

22 días después de que se le perdiera el rastro a este ciudadano costarricense y estadounidense, la aparición del cuerpo da nuevos elementos para la investigación.

“De acuerdo con información preliminar, brindada por agentes judiciales, un baqueano que transitaba por el lugar localizó el cuerpo dentro de una fosa. Este se encontraba en estado de descomposición, por lo que aún se trabaja en identificarlo”, detalló el OIJ este domingo.

Debido al estado de los restos, los agentes los trasladaron a los laboratorios de la Policía Judicial para su plena identificación; sin embargo, el director del cuerpo policial, Rándall Zúñiga, dijo a Teletica.com que presumen se trata del desaparecido.

Por este caso, la Policía realizó allanamientos en San Pablo de Barva, en Heredia, donde fueron localizadas las pertenencias del adulto mayor y detenida una mujer de apellido García, quien quedó a las órdenes del Ministerio Público.