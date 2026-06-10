Cuerpo encontrado en Bogotá es de tico desaparecido, confirman familiares

La familia de Alejandro Calderón Hernández confirmó este miércoles que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde al costarricense de 42 años que permanecía desaparecido desde hace 12 días.

La información fue divulgada mediante un comunicado publicado en redes sociales.

Los allegados indicaron que recibieron la confirmación tras el hallazgo realizado por las autoridades en la capital colombiana.

​“Con profundo dolor y el corazón destrozado, confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como ‘Nano’”, señala el mensaje compartido por la familia.

Los parientes añadieron que actualmente realizan los trámites y diligencias correspondientes junto a las autoridades.

​“Agradecemos a Dios que, en medio de tanto dolor e incertidumbre, haya permitido encontrarlo y brindarle a su familia una respuesta”, agregaron.

Calderón se hospedaba en un hotel de la localidad de Santa Fe, en Bogotá. Sus familiares señalaron que la última comunicación ocurrió con su pareja sentimental. En esa conversación indicó que "saldría a cenar a pizzerías" cercanas al lugar donde se hospedaba.

Desde el inicio de la búsqueda, la familia recibió apoyo de amigos, vecinos y personas que colaboraron con la difusión del caso.

En el comunicado, los allegados también agradecieron las oraciones, las muestras de solidaridad y el acompañamiento brindado durante los días de incertidumbre.

Por el momento, las autoridades colombianas no han brindado detalles sobre las circunstancias de la muerte ni sobre el avance de la investigación.







