Cuerpo de Bomberos atiende deflagración de cilindro de gas en Alajuela

El cuerpo de Bomberos atendío una emergencia por deflagración de un cilindro de gas en Alajuela.

Según el reporte de la institución, la alerta se disparó pasadas las 6:30 p. m. de este sábado en las instalaciones de Gas Tomza, en el sector conocido como "La Plywood".

Según el teniente del Cuerpo de Bomberos, Segio Bolaños, tres personas resultaron con lesiones producto del incidente.

Bolaños afirmó que un cilindro tenía una fractura en la parte inferior, lo que provocó el escape del fluido.

El director del Cuepo de Bomberos, Héctro Chavez, explicó a Telenoticias que el responsable fue un cilindro de 100 libras, el cual se proyectó y causó daños a algunas tuberias y estructuras del centro de distribución. (Ver video adjunto)

A la escena llegó la Unidad de Materiales Peligrosos, dos máquinas extintoras y está en ruta una ambulancia de Bomberos para atender los pacientes.

Tras varios minutos, el cuerpo especializado logró controlar la escena luego de realizar varis mediciones que garantizan la seguridad del espacio.

La emergencia ocurre tan solo una semana después de la explosión en una planta distribudora de gas en Santa Ana que requirió de un amplio despliegue de los cuerpos de rescate para controlar el incidente.