Cuatro sujetos ligados a "Ojos Bellos" pasarán tres meses en prisión preventiva

Cuatro sujetos que fueron capturados el viernes pasado en el barrio Las Brisas de Pueblo Nuevo, Limón, enfrentarán tres meses de prisión preventiva.

Ellos fueron detenidos con armas de fuego durante un operativo conjunto entre oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los hombres se desplazaban en un vehículo en el que las autoridades encontraron cuatro armas: dos pistolas, un fusil AR-15 y un fusil AK-47. (Ver nota adjunta de Telenoticias).

Según las autoridades, el automóvil en el que viajaban estaría relacionado con otros hechos delictivos que están bajo investigación.

Entre los detenidos figura un hombre identificado con los apellidos Martínez López, conocido como “Ojos Bellos”.

Este individuo había sido reportado en fuga tras allanamientos realizados días atrás. Además, Martínez López está vinculado a un homicidio ocurrido en junio pasado en un búnker ubicado en Limón 2000.

Las investigaciones continúan mientras los cuatro sujetos permanecen bajo prisión preventiva a la espera de que se determine su situación judicial.