Cuatro policías seguirán en prisión preventiva por muerte de detenido en celdas de Pavas

Cuatro oficiales de la Fuerza Pública permanecerán tres meses más en prisión preventiva mientras se les investiga por la muerte de un hombre, ocurrida dentro de las celdas de la delegación policial de Pavas, San José.



El Juzgado Penal de Pavas dictó la ampliación de la medida cautelar contra los imputados de apellidos Chinchilla, Araya, Morales y Artavia, a quienes se les vincula con el fallecimiento de un detenido, sucedido el 9 de febrero de 2025.

A los funcionarios se les investiga por el presunto delito de homicidio, mientras que a otros se les atribuye un aparente incumplimiento de deberes.

"De acuerdo con la investigación, ese día ingresó a celdas un hombre que habría sido detenido por incumplir medidas de protección relacionadas con un caso de violencia doméstica.

"Horas después, durante la madrugada, el sujeto habría sido agredido dentro de la delegación policial y posteriormente fue declarado fallecido en el lugar", indicó el Poder Judicial.

La víctima fue identificada como Henry Reyes Corrales, de 44 años. Según el informe de autopsia, la causa de muerte fue una laceración en el corazón provocada por múltiples golpes que le ocasionaron fracturas en varias costillas.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, al momento de su ingreso a la delegación, el hombre se encontraba en buen estado de salud. Sin embargo, aparentemente fue agredido por varios policías con tubos y otras herramientas mientras permanecía bajo custodia.



Como parte de las pesquisas, se revisaron videos de seguridad de la delegación, en los cuales se observa el momento de la agresión. En las grabaciones figura un oficial de apellido Chinchilla, quien presuntamente habría golpeado al detenido con fuerza.



Entre las personas detenidas figura una funcionaria policial que, según las autoridades, habría consignado información incorrecta en la bitácora correspondiente al turno de vigilancia de ese día.



Por este caso fueron detenidos inicialmente nueve policías. Según la investigación, cinco oficiales, al parecer, participaron directamente en las agresiones y otros cuatro presenciaron los hechos sin intervenir. No obstante, únicamente cuatro de ellos permanecen actualmente bajo prisión preventiva.



Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades.

