Cuatro personas heridas tras violento choque entre buseta y camión en Escazú

La mañana de este viernes, a eso de las 6:50 a.m., la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos atendieron un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el sector de Escazú, frente a Multiplaza, sobre la Ruta 27.



El incidente se registró específicamente en San Rafael de Escazú, frente a la empresa Raven y debajo del puente peatonal, donde una buseta y un camión colisionaron.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, en la buseta viajaban cuatro personas que quedaron atrapadas tras el impacto y resultaron heridas, por lo que se movilizaron unidades de rescate y ambulancias de soporte avanzado de vida para su liberación y atención.



Los ocupantes fueron extraídos por los rescatistas y traslados a centros médicos.

"Dos de los pacientes fueron trasladados en condición delicada al centro médico. No hay fallecidos en la escena", dijo Luis Rodríguez, de la Cruz Roja.

Las autoridades continúan en el sitio atendiendo la emergencia y regulando el tránsito en la zona.



Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.