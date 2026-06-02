Cuatro oficiales detenidos en Guanacaste por supuesto robo y allanamiento ilegal

Cuatro oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos este martes por aparente abuso de autoridad, robo agravado y allanamiento ilegal ocurridos después de una balacera registrada en Santa Cruz, Guanacaste.



Las capturas se realizaron como parte de un operativo que incluyó ocho allanamientos en distintos puntos de la provincia.

"Cuatro de las diligencias se efectuaron en viviendas ubicadas en Nandayure, barrio Lajas de Santa Cruz, barrio Moracia de Nicoya y Huacas de Santa Cruz, mientras que las restantes tuvieron lugar en delegaciones de la Policía Administrativa en Santa Cruz, Nuevo Arenal de Tilarán, Cañas y la Policía Turística de Tamarindo.

"Los detenidos corresponden a tres hombres de apellidos Villagra, de 34 años; Gómez, de 30 años; y Torres, también de 30 años, quienes figuran como sospechosos dentro de la causa judicial", indicó la Policía Judicial.

En primera instancia, los agentes judiciales capturaron a tres de los sospechosos, sin embargo, horas después el cuarto policía se entregó a las autoridades en el sector de Potrero en San Cruz. "Es un hombre de apellido Hernández, de 42 años, quien también es oficial de la Policía Administrativa", señaló el OIJ.

Según la investigación preliminar, los hechos se remontan al 9 de febrero de 2026, cuando se registró una balacera en la Plaza de Deportes de Linderos, en Santa Cruz de Guanacaste. Como consecuencia del incidente, varias personas resultaron heridas, entre ellas un ciudadano colombiano de apellido Farrufia, de 25 años.



De acuerdo con la versión que manejan las autoridades judiciales, tras el tiroteo los oficiales aparentemente llegaron a la casa del extranjero y, al parecer, efectuaron un allanamiento ilegal.

Asimismo, se les atribuye la aparente sustracción de diversos bienes, entre ellos dos armas de fuego (una pistola y una escopeta), joyería, aparente marihuana y cerca de dos millones de colones en efectivo.



Luego de varios meses de investigación, los agentes judiciales lograron identificar a los tres oficiales como sospechosos de los hechos, por lo que este martes, a partir de las 4 a. m., ejecutaron los allanamientos que permitieron su captura.



Durante las diligencias también se decomisaron teléfonos celulares, documentación de interés para la investigación, dispositivos electrónicos y otras evidencias que serán analizadas dentro del proceso judicial.



Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.



Para la ejecución de los allanamientos, el OIJ de Santa Cruz contó con el apoyo de agentes destacados en Liberia, San Ramón, Upala, Puntarenas, Los Chiles, Grecia y La Fortuna.

