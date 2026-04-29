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Cuatro mujeres violadas y estranguladas en Limón: capturan al sospechoso ocho años después

Durante ocho años, el sospechoso continuó su vida con normalidad mientras cuatro familias esperaban justicia por sus víctimas.

Por Mónica Matarrita 29 de abril de 2026, 16:42 PM

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón detuvieron este miércoles a un hombre de apellido Salazar, sospechoso de violar y asesinar a cuatro mujeres entre 2011 y 2019.

Según las autoridades judiciales, el detenido es un zapatero reconocido en la zona de Limón que, al parecer, abordaba a sus víctimas en la vía pública antes de agredirlas.

Los cuatro casos se registraron en la provincia limonense: el 25 de enero de 2011, la víctima de apellido Madrigal, de 45 años, fue hallada en una casa abandonada del Barrio San Juan; el 2 de febrero del mismo año, Waggon, de 35 años, apareció en la zona de playa de Cieneguita; el 10 de junio de 2011, Morales, de 30 años, fue encontrada en el cementerio de Limón centro; y el 28 de diciembre de 2019, Martínez, de 50 años, fue localizada también en la zona de playa de Cieneguita. En todos los casos, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.


De acuerdo con las autopsias practicadas a las víctimas, el hombre las estranguló tras violarlas. El sospechoso quedó a la orden de la Fiscalía de Limón, a la espera de que se definan las medidas cautelares en su contra.

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