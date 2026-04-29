Cuatro mujeres violadas y estranguladas en Limón: capturan al sospechoso ocho años después

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Limón detuvieron este miércoles a un hombre de apellido Salazar, sospechoso de violar y asesinar a cuatro mujeres entre 2011 y 2019.

Según las autoridades judiciales, el detenido es un zapatero reconocido en la zona de Limón que, al parecer, abordaba a sus víctimas en la vía pública antes de agredirlas.

Los cuatro casos se registraron en la provincia limonense: el 25 de enero de 2011, la víctima de apellido Madrigal, de 45 años, fue hallada en una casa abandonada del Barrio San Juan; el 2 de febrero del mismo año, Waggon, de 35 años, apareció en la zona de playa de Cieneguita; el 10 de junio de 2011, Morales, de 30 años, fue encontrada en el cementerio de Limón centro; y el 28 de diciembre de 2019, Martínez, de 50 años, fue localizada también en la zona de playa de Cieneguita. En todos los casos, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.



