Cuatro motociclistas murieron en accidentes de tránsito en menos de cinco horas

Cuatro personas que viajaban en motocicleta murieron en menos de 12 horas en tres accidentes de tránsito registrados la noche del miércoles en Escazú, Guatuso y Nicoya, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El primer caso ocurrió a las 7:20 p. m. en San Rafael de Guatuso, Alajuela. Las víctimas fueron un hombre de 19 años y una adolescente de 17 años, ambos de nacionalidad nicaragüense. Los dos viajaban en una motocicleta que colisionó contra un vehículo tipo pick-up.

El joven murió en el sitio, mientras que la menor fue trasladada a la clínica de Guatuso, donde posteriormente fue declarada fallecida.

​Treinta minutos después, a las 7:50 p. m., otro accidente cobró la vida de un adolescente de 17 años en San Joaquín de Garza, Nicoya.

De acuerdo con el OIJ, el menor viajaba en una motocicleta cuando otra lo impactó. El adolescente cayó sobre la carretera y luego un carro lo atropelló. La víctima falleció en el lugar.

La cuarta muerte se registró a las 11:06 p. m. en la ruta entre San José y Escazú, unos 400 metros antes del peaje.

La víctima fue un hombre de apellido Viales, de 62 años. El motociclista colisionó por detrás contra una patrulla de la Policía Administrativa por causas que permanecen bajo investigación.

La Cruz Roja trasladó al conductor al Hospital San Juan de Dios. El centro médico confirmó su fallecimiento al momento del ingreso.

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y remitieron las víctimas a la morgue judicial. Los tres accidentes permanecen bajo investigación.

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