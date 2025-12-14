Cuatro homicidios marcan una noche violenta en Quepos, Puerto Jiménez y Cartago

Las autoridades judiciales investigan cuatro homicidios ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en los cantones de Quepos, Puerto Jiménez y Cartago, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



El primer caso se registró en Quepos, donde un hombre de 63 años, de apellido Rivel, resultó herido con un arma blanca en el abdomen frente a la iglesia católica del centro del cantón. El hecho ocurrió cerca de las 8:30 p.m. del sábado, momento en que la Fuerza Pública alertó a los agentes judiciales.

El hombre fue trasladado al hospital de Quepos, donde fue declarado fallecido a las 2:00 a.m. de este domingo. El OIJ mantiene el caso bajo investigación para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.



Minutos después, a eso de las 8:40 p.m., se reportó otro homicidio en el sector del Cocal, también en Quepos. La víctima fue identificada como un hombre de apellido Vargas, de 52 años, quien presentaba múltiples heridas por arma de fuego en la espalda, brazos y cuello.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre se encontraba dentro de una casa cuando se escucharon varios disparos, y posteriormente fue hallado sin vida en el lugar. En la escena se recolectaron indicios balísticos. El caso permanece bajo investigación del OIJ de Quepos para establecer el móvil y ubicar a los sospechosos.



Un tercer homicidio ocurrió en Puerto Jiménez, a las 11:00 p.m. del sábado. La víctima fue un hombre de 26 años, de apellido Elizondo, quien presentaba un impacto de bala en el abdomen.

Según la Policía Judicial, los hechos se habrían originado tras una riña entre el fallecido y otro sujeto dentro de un vehículo, momento en el que se produjo el disparo.

"El presunto agresor se llevó el automóvil con la persona herida y lo abandonó dentro de una finca en el sector de La Amapola. Oficiales de la Fuerza Pública ubicaron el cuerpo dentro del vehículo, y el caso fue atendido por agentes judiciales de Corredores. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas", indicó el OIJ.

El cuarto homicidio se registró a las 5:00 a.m. de este domingo en el sector de Los Diques, en Taras de Cartago. La víctima fue un hombre de 30 años, de apellido Granados, quien presentaba una herida por arma de fuego en el lado izquierdo del abdomen.

De acuerdo con las autoridades, el hombre caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos, quienes le dispararon y huyeron del lugar. El ofendido falleció en el sitio. El OIJ mantiene la investigación en curso y no se reportan detenciones.



Todos los casos permanecen bajo investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

