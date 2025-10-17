Cuatro heridos graves tras violenta balacera contra carro en Pavas

Cuatro personas resultaron heridas de gravedad luego de que el carro en el que viajaban fuera atacado a balazos en Pavas, San José.



Los hechos ocurrieron a las 8:55 a. m. en plena vía pública, en Lomas del Río.



Según confirmó el Cuerpo de Bomberos, dos personas ingresaron con heridas por arma de fuego al la Estación de Pavas, se estabilizaron y fueron trasladadas al centro médico.

“Dos personas llegaron en carros particulares a la Estación, uno con múltiples impactos de bala en piernas y otro con impactos en tórax. Uno de ellos fue trasladado al hospital por Cruz Roja y al otro lo trasladamos nosotros. Ambos iban en condiciones críticas”, señaló la institución.

Los otros dos heridos fueron llevados por vehículos particulares a distintos centros médicos. Uno de estos, al parecer, murió al ingresar a la Clínica de Pavas.



Aparentemente, varios hombres en moto interceptaron el carro en que viajaban las víctimas y dispararon sin mediar palabra.



Oficiales de la Fuerza Pública custodian la escena a la espera de las autoridades judiciales.