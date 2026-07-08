Cuatro adultos y un menor sobreviven tras caída de gigantesca rama sobre casa en Cartago

Cuatro adultos y un menor de edad sobrevivieron luego de que una enorme rama de un higuerón cayera sobre su vivienda la mañana de este lunes en Dulce Nombre de La Unión, Cartago (ver video adjunto).



El incidente ocurrió alrededor de las 9 a. m. de este 7 de julio.

Jervis Acuña se encontraba dentro de su habitación cuando la pesada estructura se desprendió del árbol y cayó sobre la casa. Él quedó prensado durante varios minutos.

“Solo Dios pudo salvarme de morir aplastado por la enorme rama que me cayó encima”, relató a Telenoticias.



La caída de la rama también afectó un vehículo y provocó daños tan severos en la vivienda que esta fue declarada con pérdida total. Además, hasta horas de la tarde, tres gatos y un perro que se encontraban dentro de la estructura permanecían desaparecidos.



“Ahora debemos esperar a ver qué pasa porque perdimos nuestra casita”, comentó Angie Fernández, afectada por el incidente.



Tras la emergencia, varias instituciones se desplazaron al lugar para remover los escombros, habilitar el paso y brindar apoyo a la familia afectada.



“Coordinamos con instituciones como el IMAS y el PANI para que puedan ayudarle a estas personas que perdieron sus bienes”, indicó Christian Torres, alcalde de La Unión.



Las personas interesadas en colaborar con la familia pueden comunicarse al número 6104-8060.







