"Cuantas veces lleguen, lo voy a hacer": sospechoso de machetear a perro aparece en video

Un aparente acto de crueldad animal ocurrió en el residencial Betania de Rohrmoser, en Pavas, San José, luego de que un vecino de la zona fuera acusado de atacar con un machete a un perro chihuahua y de amenazar a una mujer que paseaba a los animales.



El incidente ocurrió a las 8:46 a.m. de este martes, cuando Zeneyda Rueda, empleada doméstica de Siu Leng Chan, sacó a pasear a los perros de la casa.

"Mi muchacha sacó a los perritos, como de costumbre, a caminar alrededor de la casa, son dos chihuahuas, un Pomeranian y una labradora adulta mayor de 14 años, ellos no usan correa para salir porque están dentro del residencial, son pacíficos y amistosos.

"Uno de los chihuahuas se acercó a un vecino quien, sin previo aviso, sacó un machete y lo atacó, provocándole una grave lesión en una de sus extremidades. No le bastó con eso, levantó el machete a la altura de la cadera de una manera amenazante, mi muchacha le preguntó que si también le iba a dar a ella y él le respondió: 'De un paso más'. Ella, muy asustada, se dio la vuelta y no quiso discutir más con él por temor a que la hiriera", dijo Leng.

Zeneyda Rueda confirmó lo ocurrido, asegurando que el hombre actuó de manera agresiva y desproporcionada.

"Yo trabajo hace 11 años con Siu limpiando su casa y siempre saco a pasearle sus perros, nunca he tenido problemas con los vecinos, ya que la mayoría me conocen y saben que soy muy responsable y recojo cada desecho de los animales. Pero este martes, cuando saqué los perros, le ladraron al señor y él empezó a golpearlos con el machete.

"Yo le dije que por qué lo hacía y él me dijo que lo iban a morder, a lo que yo respondí que jamás porque eran muy pequeños. Enseguida levantó el machete de forma amenazante diciéndome que no diera ningún paso más y me fui corriendo para la casa", comentó Rueda.

Horas después de los hechos, una vecina del residencial confrontó al sospechoso y le cuestionó su accionar: "¿Va a volver a machetear a un perro? ¿Lo va a hacer? ¿Es necesario agredirlos, violentarlos? Le quebraste la pata al perro y amenazaste a la señora de la casa".



El hombre, quien aparentemente es un adulto mayor, respondió justificando su acción: "Estos perros llegan y me muerden, esa señora me faltó el respeto. ¿Por qué no amarran a los perros? ¿Por qué tengo siempre que estar cuidándome? ¡Cuántas veces lleguen lo voy a hacer! Cuantas veces lleguen los perros a mi casa, yo me voy a defender. No joda mucho, yo soy un hombre adulto mayor".

Video del supuesto agresor discutiendo con una vecina:



Ante la gravedad del incidente, los afectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Pavas por los presuntos delitos de crueldad animal y amenazas agravadas.

"Consideramos que es un peligro para nuestro residencial y para cualquier persona que se tope con él, ya pusimos la denuncia ante la Fiscalía y esperamos que se haga justicia", afirmó Siu Leng.

La denuncia, de la cual Teletica.com tiene copia, se encuentra en proceso de investigación en la Fiscalía de Pavas.



El caso también ha generado reacciones por parte de organizaciones de protección animal y uno de ellos fue Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación Frente por la Vida, quien condenó el hecho.

"Continúan los actos de crueldad hacia los animales, contra seres indefensos, por personas con una pérdida de sensibilidad muy grande y peligrosas para la sociedad. Quien se aprovecha de su posición de fortaleza hacia un ser indefenso demuestra que es una persona con pérdida de sensibilidad.

"Este nuevo caso que se da en Rohrmoser hacia un perrito chihuahua, al parecer por una persona que lo macheteó, podemos decir que estos perros son muy pequeños, no hacen daño y más bien son muy escandalosos, pero es claro que hay una pérdida de valores y empatía en el país. Esta persona se expone a un delito de crueldad animal que es penado por la ley", comentó Peralta.

Por su parte, Maricruz Uba, de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (Abaa), señaló la importancia de analizar el caso bajo la ley de tenencia responsable.

"Hay elementos que se deben analizar. Primero, la ley de tenencia responsable, que por la misma protección de los animales establece que deben de salir con su correa y collar sujetados por su dueño que sea capaz de contenerlos. Sin embargo, en el video de este caso no se ve que ninguno de esos perritos, que son de raza muy pequeña, haya mordido al señor.