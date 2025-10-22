¿Cuándo empezarán a sentirse los efectos indirectos de Melissa en Costa Rica?

La tormenta tropical Melissa, actualmente ubicada en el Centro-Norte del mar Caribe, no representa una amenaza directa para Costa Rica; sin embargo, su influencia indirecta se hará sentir en el país durante el fin de semana, principalmente en forma de lluvias, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).



El IMN explicó que Melissa mantiene un lento desplazamiento hacia el Noroeste, con una velocidad de traslación de aproximadamente 4 km/h, y presenta alta probabilidad de fortalecerse en los próximos días, hasta convertirse en huracán hacia finales de la semana.

"A pesar de que el sistema permanecerá alejado del territorio costarricense, su posición favorecerá la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical sobre Costa Rica, fenómeno que provocará lluvias durante la tarde y la noche, además de precipitaciones ocasionales en las primeras horas del día, especialmente en las costas del Pacífico Sur", señaló el IMN.

De acuerdo con los últimos análisis del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), Melissa registra vientos sostenidos de 85 km/h, con ráfagas más fuertes que se extienden hasta 185 km desde el centro de la tormenta.

La trayectoria pronosticada indica que el sistema se moverá lentamente hacia el Oeste-Noroeste, girando gradualmente hacia el Noroeste y el nor-Noroeste durante los próximos días, para posteriormente girar hacia el oeste hacia el final de la semana.

Según el NHC, Melissa se acercará a Jamaica y al suroeste de Haití hacia finales de la semana, mientras mantiene su fortalecimiento gradual.



El IMN reiteró que continuará con vigilancia constante sobre la evolución del fenómeno, con el objetivo de mantener informada a la población y emitir actualizaciones oportunas en caso de cambios en la intensidad o trayectoria.



Aunque Costa Rica no enfrentará impactos directos por la tormenta tropical Melissa, se espera que el país experimente efectos indirectos relacionados con lluvias y condiciones climáticas inestables durante el fin de semana.

