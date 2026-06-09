¿Cuándo dejará de llover? Esto dice el IMN

Costa Rica podría experimentar condiciones climáticas más estables a partir del jueves, cuando el país quede completamente fuera de la influencia de la tormenta tropical Cristina, según explicó la meteoróloga Gabriela Chinchilla, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), a Teletica.com.

La especialista indicó que Cristina permanece este martes en el océano Pacífico, frente al noroeste de Nicaragua, con categoría de tormenta tropical y vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Además, destacó que el sistema ha disminuido su velocidad de desplazamiento.

“Algo particular de esta tormenta es que la velocidad de traslación sigue siendo al noreste, pero se ha ralentizado. Ayer lunes teníamos una Cristina que se movía a 9 kilómetros por hora y hoy el sistema se está moviendo a 6 kilómetros por hora”, señaló Chinchilla.

De acuerdo con la meteoróloga, este comportamiento ha provocado que los efectos asociados al fenómeno se mantengan durante más tiempo y que continúe aportando humedad e inestabilidad atmosférica en los países cercanos.

La experta recordó que los mayores acumulados de lluvia en Costa Rica se registraron durante el domingo, cuando el sistema aún se encontraba en etapas iniciales de fortalecimiento.

“Fue donde tuvimos los mayores acumulados de lluvia de más de 200 milímetros, que es un acumulado sumamente elevado para un solo día”, explicó.

No obstante, desde que Cristina comenzó a desplazarse paralela a la costa del Pacífico de Nicaragua, las precipitaciones en territorio nacional han mostrado una disminución gradual; aun así, este martes persisten condiciones de viento, ambiente fresco y lluvias intermitentes en distintas regiones del país.

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Según detalló Chinchilla, la influencia de la tormenta podría extenderse incluso hasta este miércoles debido a que el sistema se mueve más lentamente de lo previsto. Inicialmente, se esperaba que tocara tierra entre el lunes y el martes; sin embargo, los análisis más recientes apuntan a que este proceso ocurriría entre la noche de este martes y la mañana del miércoles en El Salvador.

En cuanto a los acumulados de lluvia registrados desde el inicio del evento, la meteoróloga indicó que los mayores valores se han presentado en Guanacaste, donde se reportan cerca de 370 milímetros entre viernes y este martes. También se han observado efectos en el Pacífico Central y en sectores del Caribe Sur, incluyendo Matina, Guápiles y Siquirres, debido a la amplia circulación del sistema.



“El país es tan pequeñito que prácticamente todo el territorio nacional tiende a tener efecto”, manifestó.

Chinchilla añadió que el viento continúa generando condiciones de mar picado e inestabilidad en el Pacífico, especialmente en las zonas costeras, debido al flujo de aire que se dirige hacia el centro de la tormenta.

Respecto a la mejora en las condiciones del tiempo, la especialista indicó que los análisis más recientes apuntan a un cambio significativo a partir del jueves. “Posiblemente estaremos totalmente fuera del fenómeno durante el jueves y ese día ya podríamos tener condiciones muy diferentes en el país”, concluyó.

Actualmente, la tormenta tropical Cristina se localiza cerca de la costa noroeste de Nicaragua a aproximadamente 285 kilómetros al noroeste de la costa de Guanacaste.