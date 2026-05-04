¿Cuáles son las zonas más críticas? Autoridades refuerzan operativos en 20 distritos del país

Las autoridades concentran sus esfuerzos en 20 distritos del país que registran la mayor incidencia de hechos delictivos, como parte de una estrategia de seguridad nacional.

Según la Fuerza Pública, estas acciones han contribuido a la reducción de homicidios y delitos contra la propiedad en distintas zonas del país.

Los operativos se realizan de forma conjunta entre el OIJ, la Fuerza Pública y otras instancias de seguridad, con el objetivo de contener la violencia y ubicar a estructuras criminales.

Las autoridades además señalan que algunos delitos tienden a desplazarse hacia otras zonas cuando aumenta la presencia policial.

El director interino del OIJ, Michael Soto, y el Ministerio de Seguridad Pública reiteraron que el trabajo coordinado busca atacar las principales bandas delictivas.