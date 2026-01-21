¿Cuáles procedimientos estéticos puede realizar un médico general y cuáles no?

Dos muertes vinculadas a procedimientos estéticos, ocurridas en menos de una semana, mantienen bajo investigación a clínicas privadas y reavivan la discusión sobre las responsabilidades y sanciones a las que podrían enfrentarse los médicos involucrados.



El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica confirmó el martes la apertura de una investigación de oficio tras la muerte de una mujer, el pasado 15 de enero, dentro de una clínica estética ubicada en Rohrmoser, Pavas, en San José.

﻿De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, por razones que aún no han sido determinadas, la paciente falleció dentro del establecimiento.



Sobre este caso, el doctor Elliott Garita, presidente del Colegio de Médicos, indicó a Teletica.com que, según lo expuesto por el profesional implicado en redes sociales, se trató de un procedimiento estético que presentó complicaciones.

“Parece ser, por lo que expuso el profesional en sus redes sociales, que era un procedimiento estético, es lo único que hace mención, y el cual, pues tuvo una complicación, que lamentablemente terminó con el fallecimiento de la paciente, lo cual es muy doloroso y extendemos nuestro más sentido pésame a la familia. No tenemos claro exactamente en sí cuál era el procedimiento que se estaría realizando”, dijo Garita.

Garita explicó que los médicos generales pueden realizar procedimientos no invasivos.

“El médico general puede realizar procedimientos que no sean invasivos como rellenos, aplicación de bótox; algunos de estos tipos de procedimientos no son invasivos y no requieren una anestesia mayor. Estos no implican inducir al paciente a una anestesia general ni una evaluación cardiológica previa por riesgo anestésico", comentó Garita.

No obstante, advirtió que existen limitaciones cuando se trata de procedimientos que requieren anestesia. “Ya procedimientos en los cuales hay que hacer una anestesia, hay que inducir a un paciente a dormirlo para poder hacer un procedimiento mayor de estos, pues ahí sí es donde hay algunas limitantes, puesto que requiere ya de un manejo mucho más especializado”, afirmó.



El segundo caso se dio a conocer este miércoles 21 de enero y corresponde a Ivania Torres, de 40 años, quien fue trasladada desde una clínica estética a un centro médico público, donde falleció posteriormente.

El Organismo de Investigación Judicial confirmó que la muerte ocurrió el pasado 19 de enero en el Hospital Calderón Guardia.

“Ingresó al centro médico posterior a que presentó, aparentemente, varias complicaciones tras realizarse un procedimiento cosmético en San José”, indicó la Policía Judicial.

Respecto a las consecuencias legales y éticas, Garita explicó que, ante una eventual falta al código de ética, se activa un proceso formal.

“En este momento, se empieza todo un proceso, en el cual se empieza a recopilar información en conjunto con el Poder Judicial y una vez que la Fiscalía del Colegio presenta la denuncia al Tribunal de Ética, este tribunal debe valorar si existió negligencia, si el paciente fue debidamente informado y si el médico aplicó todas las medidas preventivas requeridas.