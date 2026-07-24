Cuadro de reconocido narco colombiano adornaba guarida de "Diablo"

La casa donde fue detenido Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", tenía en su interior un cuadro con la imagen del reconocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar y una de sus frases más conocidas: "Plata o plomo".



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró la imagen durante el operativo realizado este viernes 24 de julio en una finca ubicada en Sarapiquí, donde finalmente fue detenido Arias, uno de los hombres más buscados por las autoridades costarricenses.



La imagen muestra a Pablo Escobar, quien fue uno de los principales líderes del Cartel de Medellín y llegó a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo.

Vea aquí la imagen:

Escobar murió el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, Colombia, durante un operativo de las autoridades que buscaban capturarlo.

El hallazgo del cuadro se produjo el mismo día en que la Policía Judicial costarricense logró capturar a alias "Diablo", quien permanecía en fuga desde hace diez años.

La captura se realizó luego de un amplio operativo que comenzó durante la madrugada. La búsqueda de Arias Monge incluso trascendió las fronteras de Costa Rica, ya que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) había ofrecido una recompensa de $500.000 por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

El operativo también dejó varios agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del OIJ heridos. Información preliminar señala que al menos seis oficiales resultaron afectados durante la intervención.