Cruz Roja ubica en Siquirres cuerpo de quinta víctima ahogada en lo que va del 2026

La Cruz Roja localizó este miércoles el cuerpo de un hombre que falleció tras sufrir un accidente acuático en el río Reventazón, en El Cairo de Siquirres. Con este hallazgo, ya son cinco las víctimas mortales por incidentes en ríos y playas en lo que va del 2026.

Según el reporte, el hombre se encontraba pescando cuando una fuerte corriente lo arrastró. Personas que estaban cerca perdieron su rastro y activaron el sistema de emergencias. El cuerpo fue encontrado aproximadamente a 100 metros del lugar donde ocurrió la emergencia.

La Cruz Roja informó que en los primeros días de enero ya se contabilizan más de diez emergencias acuáticas en distintas zonas del país.

Mientras tanto, las autoridades suspendieron la búsqueda de una menor de 16 años desaparecida en el sector de Osa, Puntarenas. De momento, su paradero continúa siendo incierto.

El incremento de accidentes acuáticos se atribuye a la alta afluencia de personas en ríos y playas durante esta época del año. Por ello, las autoridades reiteran el llamado a la precaución y recuerdan la importancia de seguir todas las recomendaciones de seguridad.

Guardacostas y Cruz Roja insisten en que quienes visiten las playas deben mantenerse atentos a las corrientes de resaca y evitar exponerse a riesgos innecesarios.