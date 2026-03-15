Cruz Roja ubica a hombre desaparecido tras ser arrastrado por el mar en Jacó

La Cruz Roja Costarricense ubicó este domingo a un hombre que permanecía desaparecido desde la tarde del sábado, luego de ser arrastrado por una corriente de retorno en Playa Jacó, en Garabito.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, la alerta ingresó cerca de las 5 p. m. del sábado por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1.

En ese momento se informó que dos hombres habían sido arrastrados por el mar. Uno de ellos logró salir por sus propios medios, mientras que el otro se mantenía desaparecido, por lo que se activó de inmediato un operativo de búsqueda.

Según explicó Arturo Castro, subcoordinador operativo de Puntarenas, tras más de 12 horas de labores, el hombre adulto fue localizado y recuperado a las 8:20 a. m. de este domingo en una zona segura, gracias al apoyo de un dron utilizado en el operativo.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplazó dos unidades de soporte básico, un vehículo operativo, un dron y un total de seis cruzrojistas.

Una vez recuperado el cuerpo, la escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el trámite correspondiente.