Cruz Roja sigue buscando a hombre arrastrado por río Chirripó

Información: Jimena López.

La Cruz Roja Costarricense reactivó la búsqueda de un hombre que fue arrastrado por la corriente del río Chirripó, en territorio indígena de Turrialba, luego de que, en apariencia, intentara cruzarlo.



Desde la tarde de este jueves inició el operativo de búsqueda, que fue suspendido al caer la noche y reanudado este viernes desde las 6 de la mañana (ver video adjunto de Telenoticias).



En el sitio trabajan equipos especializados en rescate acuático, con el apoyo de varias unidades operativas.



El incidente ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad y logística para el desplazamiento del personal y el equipo.