Cruz Roja rescató a una persona, pero mantiene búsqueda por desaparecido en río Reventazón

La Cruz Roja Costarricense movilizó sus unidades a Turrialba este viernes para atender a dos personas que fueron arrastradas por la corriente del río Reventazón.

Según Geovanny Maroto, representante de la institución benemérita, al llegar al sitio se logró el rescate de una de las víctimas.

“Al llegar al lugar se realiza el rescate de una de ellas, pero continuamos en las labores de búsqueda de una persona que está desaparecida”, afirmó Maroto.

La institución confirmó que la persona rescatada fue estabilizada en el lugar y no requirió traslado a un centro médico.



Las labores de búsqueda continúan activas en la zona con equipos especializados. Maroto señaló que las operaciones se mantendrán mientras las condiciones de luz lo permitan y, en caso contrario, se reanudarán el sábado.

