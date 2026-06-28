Cruz Roja rescata a mujer que cayó a alcantarilla de 5 metros en Turrialba

Una mujer resultó con múltiples lesiones tras caer a una alcantarilla la noche de este sábado en La Suiza de Turrialba.

El accidente ocurrió a las 10:30 p. m.

Por razones que se desconocen, la víctima cayó en la estructura, la cual tiene una profundidad de cinco metros.

La Cruz Roja Costarricense despachó tres unidades básicas al sitio para las labores de extracción.

Tras ser rescatada del foso, los paramédicos confirmaron que la paciente con múltiples golpes y fracturas, por lo que fue estabilizada en el lugar.

La afectada fue trasladada de urgencia en ambulancia hacia el Hospital William Allen de Turrialba.

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