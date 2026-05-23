Cruz Roja rescata a mujer atrapada en su vivienda tras paso de torbellino
Varias casas sufrieron daños en Grecia la tarde del sábado producto del fenómeno climático.
Un torbellino provocó daños en varias estructuras y destechó múltiples viviendas este sábado en el sector de Calle Valerio, en Grecia, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.
La emergencia movilizó a cuerpos de socorro luego de que se reportaran personas atrapadas dentro de una de las estructuras afectadas por el fenómeno.
A la llegada de las unidades, cruzrojistas atendieron a tres personas: una mujer de 63 años, una mujer de 36 años y una menor de 7 años. Todas fueron valoradas en condición estable.
Para rescatar a la mujer de 36 años fue necesario utilizar equipo especializado, ya que permanecía atrapada dentro de su vivienda tras los daños ocasionados por el fuerte viento.
Pese a la magnitud de la emergencia, ninguna de las pacientes requirió traslado a un centro médico.
La escena fue coordinada junto con autoridades del Comité Municipal de Emergencias, que dará seguimiento a la atención de las familias afectadas y a la evaluación de daños en la zona.
Vecinos reportaron fuertes ráfagas de viento en el sector poco antes de que varias casas sufrieran el desprendimiento de techos y afectaciones estructurales.
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