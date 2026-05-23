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Cruz Roja rescata a mujer atrapada en su vivienda tras paso de torbellino

Varias casas sufrieron daños en Grecia la tarde del sábado producto del fenómeno climático.

Por Gabriel Pacheco 23 de mayo de 2026, 16:13 PM

Un torbellino provocó daños en varias estructuras y destechó múltiples viviendas este sábado en el sector de Calle Valerio, en Grecia, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia movilizó a cuerpos de socorro luego de que se reportaran personas atrapadas dentro de una de las estructuras afectadas por el fenómeno.

A la llegada de las unidades, cruzrojistas atendieron a tres personas: una mujer de 63 años, una mujer de 36 años y una menor de 7 años. Todas fueron valoradas en condición estable.

Para rescatar a la mujer de 36 años fue necesario utilizar equipo especializado, ya que permanecía atrapada dentro de su vivienda tras los daños ocasionados por el fuerte viento.

Pese a la magnitud de la emergencia, ninguna de las pacientes requirió traslado a un centro médico.

La escena fue coordinada junto con autoridades del Comité Municipal de Emergencias, que dará seguimiento a la atención de las familias afectadas y a la evaluación de daños en la zona.

Vecinos reportaron fuertes ráfagas de viento en el sector poco antes de que varias casas sufrieran el desprendimiento de techos y afectaciones estructurales.

@telenoticiascr7 Un torbellino provocó daños en varias estructuras y destechó múltiples viviendas este sábado en el sector de Calle Valerio, en Grecia, según confirmó la Cruz Roja Costarricense. Más información en Teletica.com. 💻 #Teletica #CostaRica #Telenoticias ♬ sonido original - Telenoticias

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