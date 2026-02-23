Cruz Roja reporta caída de avioneta fumigadora en Limón

La Cruz Roja Costarricense reportó la caída de una avioneta fumigadora en una zona montañosa de la provincia de Limón.

Según el reporte oficial, el accidente ocurrió en el Valle de la Estrella, durante la tarde de este lunes.

“El reporte lo recibimos a las 16:10 p. m., múltiples usuarios indican que ven caer la avioneta, propiamente a 1.5 km del CTP de Valle la Estrella”, detalló la benemérita institución.



Los primeros funcionarios en llegar al lugar del accidente hallaron a un ocupante con vida, pero prensado dentro de la estructura de la aeronave. De inmediato, inició un operativo para sacarlo de manera segura.

En esas labores, participaron una ambulancia básica y un vehículo de Primera Intervención de Rescate.

