Cruz Roja reinicia búsqueda de joven desaparecido tras choque de lanchas en Parismina

La Cruz Roja Costarricense reinició este viernes las labores de búsqueda de un joven desaparecido tras el choque de dos lanchas en el sector de Barra de Parismina, en Limón.



Según informó la institución, las operaciones de rastreo del jueves se extendieron hasta la 1:00 a.m., con la participación de personal especializado en buceo y cruzrojistas, sin que se lograra ubicar a la persona desaparecida.



"Para este viernes, el operativo se retoma con la participación de siete cruzrojistas, unidades de soporte básico y equipos especializados, además del apoyo del Servicio Nacional de Guardacostas", señaló Cruz Roja.

La búsqueda inició muy temprano este viernes.

Los esfuerzos se concentran en la búsqueda de una persona de 21 años, quien sufrió un incidente acuático producto del accidente.



El choque entre las embarcaciones se registró el jueves alrededor de las 6:00 p.m. En total, 12 personas fueron atendidas por los cuerpos de emergencia, de las cuales dos fueron trasladadas en condición urgente a un centro médico.



Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que provocaron el accidente.