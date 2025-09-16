Cruz Roja mantiene intensa búsqueda de dos hombres desaparecidos en Herradura y Jacó

La Cruz Roja Costarricense realiza, desde la mañana de este martes, un operativo de búsqueda para localizar a dos hombres que desaparecieron la tarde del lunes en playas Herradura y Jacó.

El sujeto desaparecido en Herradura estaba con su novia cuando ingresó al mar, pero no salió más. Mientras que en el caso de Jacó, según testigos, una fuerte corriente atrapó a la víctima, lo que le impidió salir.

Los dos hombres desaparecidos tienen 32 y 40 años.



En las labores de búsqueda participan ocho cruzrojistas, tres ambulancias, una unidad de operaciones y una unidad de jet-ski. Además, oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas colaboran en el rastreo por mar y tierra.



Las autoridades mantienen el operativo con el fin de ubicar a las dos personas cuanto antes.

