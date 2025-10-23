EN VIVO
Cruz Roja logró rescatar a seis personas que cayeron a precipicio

Algunos fueron trasladados al hospital debido a que su condición es delicada.

Por Rodolfo González 22 de octubre de 2025, 22:08 PM

La Cruz Roja Costarricense logró rescatar a las seis pesonas que iban dentro de un carro que cayó a un precipicio en Juan Viñas, localidad de Turrialba.

Según informó la entidad, se trató de tres adultos y tres menores de edad. 

Algunos de los pacientes fueron traslalados al hospital debido a que su condición era delicada.

En esta operación de rescate participaron una veintena de cruzrojistas y la labor tomó más de cuatro horas.

No trascendió la identidad de los pacientes, ni tampoco son claras las causas del percance.

