Cruz Roja logró rescatar a seis personas que cayeron a precipicio

La Cruz Roja Costarricense logró rescatar a las seis pesonas que iban dentro de un carro que cayó a un precipicio en Juan Viñas, localidad de Turrialba.

Según informó la entidad, se trató de tres adultos y tres menores de edad.

Algunos de los pacientes fueron traslalados al hospital debido a que su condición era delicada.

En esta operación de rescate participaron una veintena de cruzrojistas y la labor tomó más de cuatro horas.

No trascendió la identidad de los pacientes, ni tampoco son claras las causas del percance.