Cruz Roja encuentra cuerpo en cauce de río en Hatillo 7

La Cruz Roja Costarricense atiende, la tarde de este lunes, una alerta en el sector de Hatillo 7, San José, donde fue divisada una persona en el cauce del río.



De acuerdo con el reporte oficial, unidades de rescate y de soporte avanzado se desplazaron de inmediato al lugar tras recibir la notificación.

"Al llegar, los socorristas confirmaron la presencia de un cuerpo en el centro del cauce, el cual no presentaba movimiento", indicó la Cruz Roja.

A esta hora (4:06 p. m.), los rescatistas realizan las labores de recuperación, mientras las autoridades se apersonaban para las diligencias judiciales correspondientes.



Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la persona ni las circunstancias en que habría llegado al sitio.

