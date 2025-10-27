Cruz Roja confirma muerte de mujer en Golfito e investigan si se trata de femicidio

La Cruz Roja Costarricense confirmó la noche de este domingo la muerte de una mujer en el sector de Guaycará, en el cantón de Golfito, Puntarenas. De acuerdo con el reporte oficial, la alerta se recibió alrededor de las 9:00 p.m.



Al llegar al sitio, los socorristas hallaron a una mujer de aproximadamente 35 años que presentaba un trauma a nivel de cuello, compatible con asfixia. Pese a los intentos por atenderla, la víctima ya no contaba con signos vitales (ver video adjunto de Telenoticias).



El caso fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que asumió las pesquisas para determinar las causas del deceso y establecer si se trata de un nuevo hecho de femicidio en el país.



El hallazgo ha generado preocupación en la comunidad de Guaycará, mientras las autoridades continúan con la recolección de pruebas y la identificación de la víctima.

