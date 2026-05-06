Cruz Roja confirma hallazgo de mujer desaparecida en Guácimo

La Cruz Roja confirmó esta noche el hallazgo del cuerpo de una mujer que permanecía desaparecida en el sector de Tierra Grande, Pocora de Guácimo, luego de ser arrastrada por una cabeza de agua en el río Parismina, junto a un hombre.

El cuerpo fue localizado cerca de un puente, tras la alerta de zopilotes en la zona que llamó la atención de los rescatistas. Minutos antes, la búsqueda había sido suspendida temporalmente.

La mujer había salido el domingo anterior en compañía de un hombre con destino a una catarata en la zona, pero ninguno regresó, lo que generó la alarma de sus familiares y el inicio de un operativo de búsqueda.

Durante la mañana de este martes, los equipos de rescate ya habían ubicado el cuerpo del hombre, el cual fue entregado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones sobre el caso y reiteran el llamado a extremar precauciones en zonas de ríos y montañas, especialmente en temporada de lluvias.