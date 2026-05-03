Cruz Roja busca a hombre arrastrado por cabeza de agua en río de Guápiles

Un operativo de búsqueda se mantiene en desarrollo la tarde de este domingo en el sector de Guápiles de Pococí, Limón, luego de que una persona fuera sorprendida por una repentina crecida del caudal.

De acuerdo con el reporte preliminar de Cruz Roja, el incidente ocurrió cerca de las 3:02 p. m., en las inmediaciones del puente sobre el río Costa Rica, cuando el hombre se encontraba en la orilla y fue arrastrado por una cabeza de agua.

La Cruz Roja Costarricense indicó que, al momento del informe inicial, la víctima tenía aproximadamente 10 minutos de estar desaparecida.

Para la atención de la emergencia fueron despachadas unidades de soporte básico, rescate y personal operativo, con apoyo de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.

Las labores de rastreo continúan en la zona.