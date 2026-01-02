Cruz Roja busca a dos personas arrastradas por el río Reventazón en Turrialba

La Cruz Roja Costarricense busca a dos adultos que fueron arrastrados por la corriente del río Reventazón en el sector de La Isabel, en Turrialba.

Según el reporte de las autoridades, la alerta la dio una tercera persona que también fue arrastrada, pero logró salir por sus propios medios.

En el sitio hay dos unidades de soporte básico y una tercera unidad de rescate para tratar de dar con las personas desaparecidas.

Esta es la sexta emergencia acuática que registra la CRC en lo que va de este 2026.

Hasta ahora el saldo oficial es de dos personas fallecidas y una más traslada en estado urgente a un centro médico.