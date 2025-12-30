Cruz Roja atiende vuelco de chapulín en Cartago con 37 personas involucradas

Unidades de la Cruz Roja y de Bomberos responden a una emergencia en el sector de Corrarillo, Santa Elena, Cartago, tras el vuelco de un chapulín.

En la escena se atienden 37 personas, entre ellas niños.

Según el reporte de la Cruz Roja, 3 pacientes se encuentran en estado crítico. De estos, 2 son menores de 11 años y el tercer paciente es un hombre adulto.

También se reportan 6 pacientes en condición urgente y 28 estables.

La institución desplegó 12 ambulancias para atender a los afectados.

Por su parte, Bomberos confirmaron que una unidad se encuentra en camino para apoyar en la atención del accidente.







