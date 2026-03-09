Cruz Roja atiende a 20 personas tras choque que involucró a bus

Un choque entre un autobús y un pick-up se registró la mañana de este lunes, en el sector de la rotonda del Rancho Guanacaste, en dirección hacia Alajuelita, en San José.



La Cruz Roja Costarricense confirmó que un total de 20 personas fueron atendidas en el lugar del incidente.



De acuerdo con declaraciones de Jorge Rovira, funcionario de la benemérita institución, fueron despachados a la emergencia a las 11:45 a. m.

“Se atendió el choque de un vehículo liviano contra autobús. Únicamente tres personas con lesiones menores fueron trasladadas a un centro médico para una valoración más expedita”, indicó Rovira.

La entidad respondió a la emergencia con ocho unidades para la atención de los afectados.



Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente.





