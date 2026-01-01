Cruz Roja atendió una emergencia cada 24 minutos entre las últimas horas del 2025 y las primeras del 2026

Las últimas horas del 2025 y las primeras del 2026 pusieron a correr al personal de la Cruz Roja Costarricense.

La institución benemérita reportó la atención de una emergencia cada 24 minutos entre la noche de este miércoles 31 de diciembre y las 9 a. m. de este jueves 1.° de enero.

Entre otras, se trasladó en condición crítica a 23 personas por accidente de tránsito, dos por heridas con arma de fuego, una por intoxicación y otras tres por casos médicos.

Además, se reportó la muerte de otras cinco personas: cuatro en carretera y una más por una caída.

“Del total de incidentes relacionados con accidentes de tránsito, nueve correspondieron a atropellos, una cifra que genera especial preocupación debido al alto riesgo que este tipo de eventos representa para peatones y conductores”, subrayó la institución.







