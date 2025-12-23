Cruz Roja atendió a dos pacientes tras incendio de camión en Ruta 27

La Cruz Roja confirmó que atendió a dos personas tras el incendio en un camión sobre la Ruta 27.

“Ambos pacientes fueron valorados y atendidos en el sitio por dos ambulancias de soporte avanzado. Un hombre presentaba quemaduras de segundo grado y una mujer un cuadro de crisis nerviosa”, confirmó la Benemérita.

Ninguno de los pacientes quiso ser traslado a un centro médico.

El camión iba cargado de pajas de heno, lo que causó que el fuego avanzara rápidamente y provocó una movilización de varias unidades de bomberos.

La emergencia ocurrió en el sector del Alto de las Palomas, frente a Construplaza, Escazú.

De acuerdo con los primeros reportes del Cuerpo de Bomberos, el fuego afectó el sistema de frenos del automotor, lo que provocó que el vehículo avanzara sin control mientras se incendiaba, hasta llegar a atravesar los carriles de la transitada vía (ver imágenes adjuntas).

En el video adjunto se aprecia cuando algunas personas tratan de apagar el fuego con extintores sin tener éxito: