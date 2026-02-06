Crueldad sin límites: Disparan balín contra perro y lo lanzan a quebrada en Siquirres

Un perro llamado Canelo fue rescatado con vida luego de ser hallado gravemente herido en una quebrada, ubicada en el sector de La Alegría de Siquirres, Limón.



Canelo fue víctima de un acto de crueldad extrema: presentaba una herida provocada por un disparo de balín en la espalda y, posteriormente, fue lanzado a la quebrada, de donde no podía salir por sus propios medios.

La alerta de los vecinos de la zona permitió la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos, cuyos oficiales lograron rescatarlo y mantenerlo a salvo hasta la llegada de personal de rescate animal.



Felipe Villanueva, presidente de la Asociación Canelo de Turrialba, conversó con Teletica.com y explicó que el reporte del caso se recibió el pasado miércoles a las 5 p. m.

“Me informaron de un perro herido en una quebrada, que no podía salir. Yo me encontraba en Pavones de Turrialba, donde tenemos la asociación, y me trasladé de inmediato hasta La Alegría de Siquirres, pero mientras llegaba le pedí a los vecinos que llamaran a Bomberos para que lo atendieran de inmediato”, señaló.

Según Villanueva, en un inicio se pensó que el animal había sido atropellado, pero posteriormente se confirmó que se trató de una agresión.

“Creí que tenía una fractura, pero al trasladarlo a la clínica veterinaria nos indicaron que no era fractura, sino una herida por proyectil. Ahora Canelo deberá someterse a una resonancia para determinar si el balín afectó la médula espinal.

"Si el proyectil le afectó la médula, solo hay dos cosas que podemos hacer: que una familia lo adopte para que lo cuide y le dé las mejores atenciones y, si no, hay que aplicarle la eutanasia, pero esperamos que haya buenas noticias mañana cuando nos den el resultado final de su estado de salud", agregó Villanueva.

De acuerdo con la información brindada por la asociación, el resultado de los exámenes médicos será determinante para definir el futuro del animal, que podría requerir cuidados especiales permanentes.

Según su presidente, los vecinos de La Alegría que lo alertaron sobre la agresión manifestaron que iban a interponer una denuncia en la Policía Judicial por crueldad animal.

La Asociación Canelo de Turrialba, con 14 años de labor en rescate animal, indicó que este tipo de casos requiere recursos significativos para brindar atención veterinaria especializada.



Actualmente, realizan un llamado a la ciudadanía para colaborar con los gastos médicos de Canelo. Las personas interesadas en apoyar pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al número 8656-7989, a nombre de José Felipe Villanueva.

