Crítica y con pronóstico reservado: manatí rescatada cumple cuatro meses de cuidados intensivos

La manatí rescatada que permanece bajo atención especializada en Rescate Wildlife-Zooave, en Alajuela, continúa en condición crítica y con pronóstico reservado tras cumplir cuatro meses de cuidados intensivos.



Durante este periodo, el equipo técnico del centro de rescate, junto con especialistas nacionales e internacionales, ha mantenido atención veterinaria permanente para brindarle soporte médico, nutricional y monitoreo especializado, con el objetivo de estabilizar su condición y favorecer su recuperación.



No obstante, en las últimas dos semanas el estado de salud del animal presentó complicaciones importantes. Según informó a Teletica.com la doctora Isabel Hagnauer, veterinaria de Zooave, la paciente ha mostrado una disminución en el consumo voluntario de alimento, pérdida de peso y alteraciones clínicas que mantienen su condición en una etapa crítica.

“Boena está teniendo problemas de salud, ella tiene algunas alteraciones en los valores hematológicos por lo cual le estamos dando tratamiento desde hace una semana y también le damos seguimiento diario.

"Ha disminuido su consumo de alimento, pero esperamos que con los cuidados que le damos salga adelante, aunque está en una etapa bastante crítica”, indicó Hagnauer.

Actualmente, la manatí recibe tratamiento diario, soporte intensivo y seguimiento constante mediante evaluaciones clínicas y exámenes de laboratorio, los cuales permiten ajustar las terapias de acuerdo con su evolución.



El caso continúa siendo atendido por el equipo veterinario y de manejo especializado del centro de rescate, con el acompañamiento de la doctora Gabriela Hernández, del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), y Alexander Gómez Lépiz, de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA.

