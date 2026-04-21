Criminales reclutan ciudadanos sin antecedentes para adquirir armas de fuego de forma legal

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alertó sobre una nueva modalidad utilizada por grupos criminales para abastecerse de armas de fuego: reclutar ciudadanos sin antecedentes policiales y pagarles para que realicen el proceso de portación de armas de manera legal, las cuales posteriormente deben ser entregadas a las organizaciones.

Según las autoridades, las bandas dedicadas al crimen organizado no solo buscan personas para convertirlas en gatilleros o vendedores de droga, sino también para acceder a armas de fuego sin levantar sospechas.

Tradicionalmente, la mayoría de las armas decomisadas presentan denuncias por robo o tienen los números de serie limados. Sin embargo, en recientes incautaciones se ha detectado que sujetos vinculados con bandas portaban armas registradas a nombre de terceros, quienes luego aparecían reclamando la propiedad.

El OIJ explicó que esta estrategia responde a la necesidad de las organizaciones criminales de reabastecerse tras importantes decomisos que debilitan su capacidad operativa. Además, advirtieron que se trata de una tendencia en aumento, ya que los grupos buscan nutrirse de armas de forma legal utilizando ciudadanos que cumplan con los requisitos y carezcan de antecedentes.