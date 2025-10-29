Crimen en Quepos: el falso negocio inmobiliario que terminó en un doble homicidio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que los sospechosos del homicidio de una pareja de europeos en Quepos habrían llegado a la vivienda con la intención de adquirirla mediante una opción de compra y venta.

Sin embargo, según la investigación, el objetivo final de los detenidos habría sido apropiarse de la propiedad y del terreno, el cual tenía un precio de venta aproximado de un millón de dólares.

Este miércoles se realizaron tres allanamientos en los sectores de Tres Ríos y Curridabat, donde fueron detenidas tres personas vinculadas con el doble homicidio ocurrido entre el viernes 19 y el sábado 20 de setiembre.

Entre los arrestados figura un hombre de apellido Elizondo, quien sería el presunto líder del grupo y se dedica a bienes raíces. Junto a él fue detenida su pareja sentimental, de apellido Rubio, de origen colombiano y naturalizada costarricense, así como otro sospechoso de apellido Sanabria, de 25 años.



De acuerdo con Zúñiga, los sospechosos llegaron a la propiedad de las víctimas con la supuesta intención de concretar la compra, pero tras no realizar el depósito acordado de un 10%, habrían cometido el homicidio.

Los cuerpos fueron enterrados dentro de la vivienda, en Finca Cerros de Quepos y las autoridades determinaron que los ofendidos fueron asesinados a balazos.

El hombre, de nacionalidad alemana, identificado como Ruediger Schickhaus, de 60 años, recibió un disparo en la cabeza, mientras que su esposa, Manuela Daxer-Schickhaus, de 57 años y oriunda de Bischofshofen, Austria, fue impactada tres veces. Ambos fueron encontrados maniatados, en bolsas y dentro de una fosa el martes 23 de setiembre.



Durante la investigación, el OIJ logró vincular un vehículo marca Audi con el crimen, luego de que una pieza del fuselaje quedara en la propiedad tras una colisión ocurrida durante la huida.

Además, los sospechosos habrían contratado un servicio de vagoneta con material de construcción, aparentemente con la intención de enterrar los cuerpos.



El hallazgo de los cuerpos se produjo tras una alerta sobre un posible asalto en la vivienda.

