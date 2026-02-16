Crimen de primos en bar: “La madrugada que los enterraron, vieras yo cómo lloraba”

Una ampliación de informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revela conversaciones que mantuvieron algunos de los sospechosos del crimen de los primos Carlos Alberto y Jorge Humberto Barboza, ocurrido el 6 de febrero de 2025 en el extinto bar Dudes en Heredia.

Los contactos telefónicos incluyen intercambios entre una mujer de apellido Postome, pareja del dueño del establecimiento, de apellido Segura; y una amiga de esta, que en apariencia tuvo lugar después de los hechos (vea video adjunto de Telenoticias).

De seguido, una transcripción de las conversaciones:

Postome - Yo solo sé que Palacios es inocente. Tengo las pruebas suficientes para hundir a todos si J cae. Son mas de 13 personas involucradas y, como es doble homicidio, van a canear más de 40 años. Yo vi quiénes fueron los que agarraron cuchillo y empezaron a puñalear a los maes mientras J les pegaba. Amiga - Mae, yo sé que en todo esto está metido 'Cali'. Aquí lo bueno es que, por el momento, deay (sic.) todos están afuera y tranquilos. ¿Al chile usted vio todo? Postome - Yo tenía las cámaras en mi teléfono. Todos me empezaron a llamar cuando hicieron eso. Como que yo iba a revivir a los maes. Gracias a Dios, no llegué. Yo llegué viernes en la noche cuando estaban limpiando la sangre, Palacios y Renzo. Y sí, 'Cali' fue uno de los que mató a los maes, por eso se cortó el mongolo (sic.). Amiga - Qué despiche, legal. Cuando yo llegué ya no había nada pero deay, puta 'Cali' legal. Pero yo creo que fue lo mejor. Esos maes eran una escoria. Picha con Pala, legal. Postome - El mejor amigo de J trabaja en OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y se supone que esta semana empiezan a allanar casas para recolectar pruebas. Tienen tres meses para recolectar pruebas de quiénes son los asesinos. Y las únicas pruebas las tengo yo. Amiga - Los maes están mamando. Lo bueno es que yo no estuve el jueves, solo el viernes. Pero qué cagada. No creo que me allanen a mí, la verdad. Postome - J me dijo que ellos eran muy malos. Que antes de eso, él les había dicho muchas veces que se fueran y no lo hicieron. El gordo le dijo: 'Ustedes me pueden pichasear, pero mañana yo vengo y los mato a todos'. Por eso deay sí, todo se mosqueó. Yo también llegué el viernes y nombres, quédese tranquila porque viernes y sábado llegó mucha gente, así que todo bien. Postome - Y viernes yo me vomité como cinco veces del olor, y estaba súper estresada. Por eso me le cagaba a todo mundo. El sábado en la madrugada que los enterraron vieras que (sic.) yo cómo lloraba, porque no podía creer lo que estaba pasando. Postome - Júreme que no va a decir nada. Yo estoy confiando en usted. Amiga - Se lo juro. Jamás voy a ponerme de sapa en contra de ustedes. Menos de 'Cali' y Palacios.

Estas comunicaciones fueron recuperadas en una apertura de aparatos electrónicos decomisados a los imputados en el caso, entre ellos Postome, quien fue detenida junto a Segura mientras permanecían en fuga en Nicaragua. Ahora, estos intercambios son objeto de análisis por parte de la Policía Judicial, como parte de la pesquisa que se lleva a cabo.

Por este caso hay cinco personas que cumplen prisión preventiva. Uno de ellos es el propietario del bar, mientras que los otros son de apellidos Rodríguez (conocido como “Cali”), Bravo, Rodríguez y Díaz.

Adicionalmente, un sujeto de apellido Palacio está libre, pero con monitoreo electrónico, mientras que otros dos individuos de apellidos Cerna y Herrera tienen impedimento para entrar a Heredia, obligación para firmar cada 15 días, prohibición para acercarse a testigos del caso y restricción de salida del territorio nacional.