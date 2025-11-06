Crimen de Nadia: Piden seis meses más de prisión preventiva contra sospechoso de descuartizar a la joven

Este lunes el Ministerio Público confirmó que solicitó seis meses más de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Buzano Paisano, quien figura como el principal sospechoso del femicidio de la joven Nadia Peraza.



El sospechoso, de 25 años, se desempeñaba como peón de construcción, donde realizó todo tipo de trabajos en diferentes obras, así como de soldadura.



La Fiscalía de Género de Heredia indagó nuevamente al sujeto, quien es el supuesto responsable de descuartizar a Peraza y ocultar sus restos en una refrigeradora y un cafetal.

En esta oportunidad le indagó por delitos delacionados con suplantación de autoridad y estafa informática, pues supuestamente se hizo pasar por la joven para usar sus tarjetas de débito.

“En respuesta a su solicitud, la Unidad de Género de la Fiscalía de Heredia informó que, el 29 de octubre, solicitó al Tribunal de Apelación de Sentencia la prórroga de prisión preventiva por seis meses, a efectos de que se realice la audiencia preliminar y luego, eventualmente, el debate oral y pública. Sin embargo, aún se está a la espera de la resolución de dicho Tribunal”, indicó el Ministerio Público.

Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió el 20 de febrero.



Tras semanas de búsqueda, el 17 de mayo de 2024, las autoridades hallaron partes de su cuerpo dentro de una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael de Heredia, lo que dio inicio a la investigación judicial, actualmente en etapa preliminar.



De acuerdo con la pieza acusatoria del Ministerio Público, el imputado descuartizó a la joven tras una discusión y luego ocultó los restos.



El hombre cumple la medida cautelar de prisión preventiva desde mayo de 2024, la cual se le ha extendido en dos ocasiones, sin embargo, ahora vencen de nuevo el próximo 16 de noviembre.

“Ya apelé la nueva solicitud de prisión preventiva y el juez está por resolverlo porque la actual vence el 16 de noviembre y de aquí a esa fecha tienen que resolver. Estoy apelando la libertad de él y de no dársela quiero que lo envíen a Capemcol (Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley) porque lo necesita.

“Hay derechos fundamentales que no se le pueden negar al imputado. En este país tienen más derechos el acusado que el ofendido, aunque usted no lo crea. Espero que en estos días resuelvan lo de la prisión preventiva”, dijo Francisco Herrera, abogado defensor del acusado.

Por su parte, Josep Rivera, abogado de la familia de Nadia Peraza, confía en que al imputado se le prorrogue por más tiempo la prisión preventiva.



"Nosotros tenemos la esperanza de que el Ministerio Público, ya con la pieza acusatoria privada y pública, le prorroguen al imputado seis meses más la prisión preventiva, una vez esto, el expediente pasará al Juzgado Penal para la audiencia preliminar y luego esta causa se eleve a juicio”, manifestó Rivera.

La Fiscalía amplió la acusación por 21 presuntos delitos, entre ellos el de femicidio, por el cual ya se le había indagado, y ahora se le suman los de sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad.



Según el abogado querellante, el imputado cometió un delito de femicidio, un delito de sustracción patrimonial, once de estafa informática y ocho de suplantación de identidad.



La investigación también sostiene que el sospechoso mantenía a la víctima bajo una relación de poder, control y violencia psicológica y física, que con el tiempo se intensificó y culminó en el crimen.

