Crimen de Keylor Gamboa: Novia del joven mordió a sospechoso para que lo soltara

“Apenas llegó le puso el cuchillo en el cuello a Keylor y le dijo: ‘vea papi vaya soltando’, y me empezó a tocar y después recuerdo que Keylor agarró mi teléfono y le dijo: ‘mae manda huevo, es el teléfono de la chamaca’ y ahí pasó tan rápido todo.

“Yo me herí cuando vi que él soltó el cuchillo un toque, estaban forcejeando, yo agarré el cuchillo con todas mis fuerzas para que no le hiciera más daño a Keylor, y ahí fue cuando él agarró el cuchillo y lo apuñaló, ahí yo lo mordí, me le tiré encima, hice todo lo que pude por él, yo pensé que todo iba a salir bien hasta que vi el cuello de Keylor”, contó Michelle Larisa Madrigal.