Crimen de Keylor Gamboa: Joven era soporte para sus padres que están sin empleo

“Un muchacho que no tomaba, no fue drogadicto, nunca se fumó un cigarro, no lo vi con una cerveza, un muchacho de mucho respeto incluso trabajaba con los tíos. Era un muchacho valiente, honrado y muy educado, ayudaba siempre a sus padres”, relató Jorge Gamboa, tío de la víctima.

“Hago un llamado a las autoridades para que esto no quede impune, hoy somos nosotros, mañana puede ser otra familia, es muy doloroso, somos humildes, trabajadores, no somos maleantes ni ladrones, esperemos que esto no quede impune como han quedado muchos, esperamos que se haga justicia, que no lo pase otra familia costarricense”, comentó Karla Muñoz, tía de la víctima.