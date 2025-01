Crimen de Carolina: Sospechoso de asesinarla tiene antecedentes por violación sexual

El sospechoso de asesinar a Carolina Mora en Heredia el 30 de diciembre anterior, ya era conocido por las autoridades judiciales.

Según el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, el hombre de apellido Badilla, de 32 años, tenía un antecedente delictivo ligado a una violación sexual. Zúñiga no precisó la fecha ni contra quién se cometió dicho delito.

Badilla fue capturado la tarde del 31 de diciembre por el OIJ y de inmediato fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.

Este jueves, el Juzgado Penal de Heredia, en San Joaquín de Flores, dictó seis meses de prisión preventiva contra él y ahora la Fiscalía continuará con la investigación a la espera de la siguiente etapa en el proceso judicial.

Las autoridades obtuvieron imágenes de seguridad de un centro comercial. En dichas imágenes se observa a la víctima y al sospechoso caminar juntos. En otros videos en poder del OIJ el sospechoso se observa caminando solo minutos después, lo que desató las alarmas entre los investigadores a cargo del caso.



Mora y Badilla no vivían juntos, pero tenían un hijo en común.

El aparente femicidio de Carolina se suma al de Ingrid Espinoza, el cual ocurrió la madrugada del martes.

Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, lamentó profundamente lo ocurrido e hizo un llamado para que las leyes se cumplan.

"No podemos seguir pretendiendo encerrar a las mujeres en albergues para que estén seguras ellas y sus hijos. Si ellas no pueden estar seguras en sus casas, no podemos poner un policía en cada hogar. Pero sí podemos asegurarnos que las medidas se cumplan y los agresores estén tras las rejas.

Es imperativo no solo la cero tolerancia a la impunidad y que las redes de las mujeres no las dejen solos [...] hay que atrevernos como sociedad a denunciar siempre que vemos un acto de violencia", dijo Quesada.